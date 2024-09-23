الرئيس الفلسطيني يهنئ قيادة المملكة بمناسبة اليوم الوطني 94

ونوه بالعلاقات الثنائية التاريخية القائمة على الأخوة والرسوخ والمتانة، مثمنًا وقوف المملكة الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية، مقدرًا جهود سمو ولي العهد الكبيرة لتحقيق الوقف المستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وإعادة الإعمار، وتسلّم الحكومة الفلسطينية الشرعية لمهامها في غزة، والدعم المتواصل لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.