الرئيس الفلسطيني يهنئ قيادة المملكة بمناسبة اليوم الوطني 94

أعرب الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين عن تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.
ونوه بالعلاقات الثنائية التاريخية القائمة على الأخوة والرسوخ والمتانة، مثمنًا وقوف المملكة الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية، مقدرًا جهود سمو ولي العهد الكبيرة لتحقيق الوقف المستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وإعادة الإعمار، وتسلّم الحكومة الفلسطينية الشرعية لمهامها في غزة، والدعم المتواصل لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.