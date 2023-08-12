عبر وسائل الاتصال والنشر.. "الشؤون الدينية بالحرمين" تبث دروسها اليومية في كل البلدان

وتتحرك الرئاسة على عدد من المحاور ومنها الإشراف الكامل على تسجيل الدروس وتوثيقها وحفظها، كما تعمل على تحرير الدروس وتفريغها صوتيًّا ومرئيًّا، ورفعها عبر منصة منارة الحرمين ومنصة اليوتيوب عند الانتهاء من تحريرها، كما يتم بث الدروس العلمية بشكل مباشر من خلالهما والبث المباشر الصوتي عبر تطبيق مكسلر.