انطلاق النسخة السادسة من ملتقى ومعرض الموارد البشرية والقوى العاملة في الرياض

كشف منير محمد المهنا، أحد زوار الملتقى، لـ”سبق” عن تحديات كبيرة تواجه الأفراد في الحصول على خدمات التمريض المنزلي، موضحًا أن بعض الشركات لم تدخل بعد هذا المجال على الرغم من وجود طلب متزايد. وأشار إلى أن هناك نقصًا في الخبرات المتاحة، ما يجعل تلبية هذه الاحتياجات أكثر صعوبة.