القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للملك فيليب؛ ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.