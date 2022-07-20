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القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

تمنت له السعادة وللشعب الصديق اطراد التقدم والازدهار
القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك فيليب؛ ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للملك فيليب؛ ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

محمد بن سلمان
خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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