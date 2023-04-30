بين 40 و8 مئوية.. تعرَّف على أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 40 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 8 مئوية.