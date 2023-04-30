بين 40 و8 مئوية.. تعرَّف على أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 40 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 8 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 40 مئوية، وكل من مكة المكرّمة والصمان والخرج 38 درجة، والدمام وشرورة وحفر الباطن والدهناء 37 مئوية، والرياض وجازان والتنهات 36 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 8 مئوية، تليها القريات 10 درجات، وتبوك والعلا 13 درجة، وأبها والباحة 14 مئوية.
وسجّلت الباحة وأبها وجازان والطائف أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.