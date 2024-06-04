الإجابة على 7333 سؤالًا للزائرات في المدينة المنورة تتعلق بأحكام ومناسك الحج

وأفاد فرع الوزارة، بأن الكادر النسائي بفرع الوزارة يواصل تقديم جهوده الدعوية والإرشادية للزائرات في مختلف الجهات والمواقع التي يرتادها الحجاج، لتوفير التوجيه الديني والتعليمي للحجاج والزائرين؛ مبينًا أن 1140 ساعة تم تخصيصها للإجابة على استفسارات الحجاج خلال الفترة الماضية من موسم الحج، وُزّع خلالها على الحجاج 8444 كتيبًا يتناول موضوعات تتعلق بمناسك الحج، وصيام يوم عرفة، وعيد الأضحى، إضافة إلى إلقاء أكثر من 1355 كلمة وعظية.