"البقمي": أمرٌ سامٍ يلغي صكّ مخطط البشائر ويسلّمه لأمانة جدة

وأوضح البقمي أن المخطط رقم ٢٦٨/ب "البشائر" لم يكن ضمن خطة الأمانة؛ لأنه مخطط خاص، ونظرًا لعدم التزام المالك بتنفيذ الخدمات، بالإضافة إلى مخالفات أخرى فقد صدر أمر سام بإلغاء الصك وتسليمه للأمانة، وتم إدراجه ضمن خطة الأمانة بعد تعديل المخطط، مشيرًا إلى أن أمانة محافظة جدة تحرص على تقديم الخدمات البلدية في 71 مخططًا حسب الخطة التنفيذية والميزانيات المعتمدة.