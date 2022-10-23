محليات

"البقمي": أمرٌ سامٍ يلغي صكّ مخطط البشائر ويسلّمه لأمانة جدة

قال: يتوقّع البدء بتقديم الخدمات البلدية للمخطط في الربع الأول من 2023م
المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي
المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي، أنه من المتوقّع البدء في تقديم الخدمات البلدية بمخطط البشائر في الربع الأول من العام 2023م.

وأوضح البقمي أن المخطط رقم ٢٦٨/ب "البشائر" لم يكن ضمن خطة الأمانة؛ لأنه مخطط خاص، ونظرًا لعدم التزام المالك بتنفيذ الخدمات، بالإضافة إلى مخالفات أخرى فقد صدر أمر سام بإلغاء الصك وتسليمه للأمانة، وتم إدراجه ضمن خطة الأمانة بعد تعديل المخطط، مشيرًا إلى أن أمانة محافظة جدة تحرص على تقديم الخدمات البلدية في 71 مخططًا حسب الخطة التنفيذية والميزانيات المعتمدة.

أمانة جدة
مخطط البشائر

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