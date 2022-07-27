"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار رعدية وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة عسير تشهد استمرار أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة خميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث وطريب، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وأمطارًا رعدية على النماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ06.00 من صباح الخميس.