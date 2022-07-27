"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار رعدية وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير وجازان ومكة المكرمة والشرقية.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة عسير تشهد استمرار أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة خميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث وطريب، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وأمطارًا رعدية على النماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ06.00 من صباح الخميس.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والليث وبني يزيد، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية على الجموم والشعيبة والكامل وبحرة وثول وجدة وخليص ورابغ، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ11.00 من صباح الخميس.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والشيبة والعبيلة وحرض وخريص وعردة والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.