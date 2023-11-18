ضمن برنامج التشجير.. "الغطاء النباتي" يطلق مبادرة لنثر 100 مليون بذرة برية ورعوية

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة "أركاس"، تدشين مبادرة لنثر 100 مليون بذرة سيعمل المركز على توفيرها من البذور البرية والرعوية خلال المدة المحددة للمبادرة لنثرها في عددٍ من مواقع المشاريع التابعة للشركة، التي تمتد على مساحة تبلغ أكثر من 12 كلم مربع بصحراء الربع الخالي خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى غرس عشرة آلاف شتلة محلية، وذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني للتشجير تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة في جميع مناطق المملكة.