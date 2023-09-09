رابطة العالم الإسلامي تقدّم خالص التعازي وصادق المواساة للمغرب

وأعرب باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التام مع المملكة المغربية في هذا المصاب الجلل؛ سائلًا المولى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المغرب وشعبه العزيز من كل سوء ومكروه.