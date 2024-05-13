"الرياض المالية" تطلق صندوق "1957 فنتشرز" باستثمار من بنك الرياض لتعزيز النمو في التقنيات المالية

وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض الأستاذ نادر الكريّع عن الاعتزاز بإطلاق صندوق "1957 فنتشرز" والذي يضاف إلى سلسلة المبادرات والخطوات السبّاقة والمبكّرة التي تبناها البنك في مجال تحفيز قطاع التقنية المالية والتحول الرقمي، وتمكين قدرات الشركات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة لأصحاب المواهب ورواد الأعمال بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي السعودي وتنويع موارده انسجاماً مع مستهدفات مسيرة التحول الرقمي في المملكة، مؤكداً أنه ورغم الأثر النوعي التي أثمرتها جهود البنك في هذا المضمار إلا أن هناك ما زال الكثير ليقدمه دعماً للنمو المستدام والابتكار.