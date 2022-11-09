مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يصحح تشوهات عظمية مُرَكّبة بالفخذ والساق لفتى يبلغ 13 عامًا

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء عملية نوعية لإصلاح تشوهات خلقية عظمية مركبة ونادرة في منطقة الفخذ والساق، لفتى يبلغ من العمر 13 عامًا؛ وذلك بعد رحلة علاجية طويلة خاضها مع والديه في أكثر من مستشفى؛ ذكر ذلك الدكتور عمار العمران استشاري جراحة عظام الأطفال رئيس الفريق الطبي المعالج.
وأضاف أنه فور وصول المريض للمستشفى تم إخضاعه للفحوصات السريرية، وتَبَين أنه يعاني منذ ولادته من تداخل الساقين مع بعضهما عند المشي؛ الأمر الذي تَسبب في كثرة سقوطه وتعرضه لإصابات وكسور، بالإضافة إلى مشاكل في المظهر العام؛ مضيفًا أنه تم إخضاعه لإجراء الأشعة المقطعية (C.T. Scan) والسينية (X-RAYS)، وعدد من التحاليل المخبرية الدقيقة.
وأوضح استشاري جراحة العظام أن نتائج الفحوصات أبانت وجود التفاف ودوران غير طبيعي ومتعاكس في عظمتي الفخذ والساق، وأن الحالات المشابهة عادة ما تكون فيها الإصابة في عظمة واحدة؛ ولكن في مثل هذه الحالة من التشوه العظمي موجودة في كلتا الجهتين؛ وعليه قرر الفريق الطبي المعالج اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي، والإعداد لخطة علاجية لتصحيح تلك التشوهات والبدء بالرجل اليمين يتبعها عملية أخرى لتصحيح التشوهات من جهة اليسار.
وأشار الدكتور "العمران" إلى أن العملية الجراحية استغرقت 6 ساعات متواصلة؛ حيث تم عمل قص عظمي وتصحيح تشوه العظمتين في الرجل اليمنى بالكامل، وتثبيتهما بصفائح معدنية متطورة ومسامير، مع المحافظة على مراكز النمو بالعظم.
وأكد أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، وقد استطاع الوقوف والمشي خلال 48 ساعة من الجراحة، وظهر جليًا التحسن الوظيفي أثناء المشي، بعد أن تلقى رعاية طبية فائقة في جناح التنويم على مدار 5 أيام، شملت اتباع برنامج علاج طبيعي وتأهيلي مكثف، خرج بعدها من المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.
وفي ختام حديثه قال الدكتور العمران: تمت متابعة المريض بعد 6 أسابيع من العملية، وقد تم التئام القص العظمي، وتبين نجاح العملية بنسبة 100% في الساق اليمنى؛ مشيرًا إلى أنه يجري التحضير لاستكمال الخطة العلاجية.