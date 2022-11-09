مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يصحح تشوهات عظمية مُرَكّبة بالفخذ والساق لفتى يبلغ 13 عامًا

وأضاف أنه فور وصول المريض للمستشفى تم إخضاعه للفحوصات السريرية، وتَبَين أنه يعاني منذ ولادته من تداخل الساقين مع بعضهما عند المشي؛ الأمر الذي تَسبب في كثرة سقوطه وتعرضه لإصابات وكسور، بالإضافة إلى مشاكل في المظهر العام؛ مضيفًا أنه تم إخضاعه لإجراء الأشعة المقطعية (C.T. Scan) والسينية (X-RAYS)، وعدد من التحاليل المخبرية الدقيقة.