القيادة تهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لزيلينسكي، بهذه المناسبة، وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.