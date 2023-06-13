"أنجز وأجّز".. حملة "أبشر" للحث على إنهاء إجراءات جوازات السفر قبل الإجازة

وأكدت "أبشر" أن سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز متاح بسهولة ويسر عبر قنوات السداد البنكية في المنصة، وللاستفادة من الخدمة الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمة المدفوعات الحكومية من قائمة الخدمات ثم اختيار دفع رسوم جديدة وتحديد قطاع الجوازات في تفاصيل السداد ثم اختيار الخدمة المراد تنفيذها (إصدار جواز سفر، تجديد جواز سفر) ثم اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر، واختيار طريقة الدفع، وفي حال وجود مخالفات مرورية يتم سدادها عن طريق قنوات البنوك المحلية.