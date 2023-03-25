"الأرصاد": أمطارٌ رعدية وزخاتٌ من البَرَد على الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة ومكة والرياض والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد وجريان للسيول تُسبق برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة.