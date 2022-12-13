بالفيديو.. "لتبقى" تقدم نصائح لترشيد طاقة السخان وبقائه مدة أطول

قدّمت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، وصايا عدة تسهم في تقليل استهلاك طاقة السخان مع أجواء الشتاء الباردة، إضافة إلى استمرار أعمال الصيانة الدورية.
وتضمّنت هذه الوصايا والتعليمات، ضرورة ضبط درجة حرارة سخان المياه في المنزل عند 60 درجة مئوية، وإطفائه في حال التواجد خارج المنزل فترة طويلة.
وقالت الحملة: إن الالتزام بهذه التعليمات يوفر درجة حرارة آمنة، ويفيد في تقليل استهلاك الطاقة.
وأوصت "لتبقى" بإجراء صيانة دورية لسخان المياه؛ للتأكد من سلامته وصلاحيته للاستخدام، ودعت عند الشراء إلى اختيار سخان المياه الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"، وكذلك اختيار الحجم المناسب للمنزل وفق الاستخدام.
ونصحت الحملة باستخدام تطبيق "تأكد" الذي يساعد المستهلك على التحقق من سريان علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على أجهزة سخانات المياه.
وشدّدت على أهمية فصل السخان الكهربائي من مصدر الطاقة، إذا لم تكن هناك حاجة إلى استخدام الماء الساخن، مشيرةً إلى أهمية تشغيل السخان قُبيل الحاجة إلى الماء الساخن، وفصله في الفترة المسائية أو عند عدم الحاجة إلى ماء ساخن.