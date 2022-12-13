بالفيديو.. "لتبقى" تقدم نصائح لترشيد طاقة السخان وبقائه مدة أطول

وشدّدت على أهمية فصل السخان الكهربائي من مصدر الطاقة، إذا لم تكن هناك حاجة إلى استخدام الماء الساخن، مشيرةً إلى أهمية تشغيل السخان قُبيل الحاجة إلى الماء الساخن، وفصله في الفترة المسائية أو عند عدم الحاجة إلى ماء ساخن.