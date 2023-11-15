"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول وزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 9 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة؛ تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب على الجزء الجنوبي، كما تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى أكثر من مترين مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تشكُّل السحب الرعدية الممطرة.