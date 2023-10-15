"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك وجازان وعسير والشرقية والشمالية والجوف والباحة).
وفي التفاصيل، نبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الجوف أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد الحدود الشمالية أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء والعويقيلة وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رهاط ومدركة والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الطائف وأضم وميسان والعرضيات، ورياحًا شديدة على الشعبية وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة وسيولاً مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وخميس مشيط. وتشهد أمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان وجازان والدرب وبيش. وتشهد أمطارًا غزيرة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.