"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رهاط ومدركة والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الطائف وأضم وميسان والعرضيات، ورياحًا شديدة على الشعبية وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.