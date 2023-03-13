"رئاسة الحرمين" تنظّم جولات ميدانية للتأكّد من منظومة الخدمات المقدَّمة بالمسجد الحرام

وناقش الوكيل المساعد للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد الندوي؛ خلال الجولة، الخطط والمبادرات والبرامج التطويرية التي من شأنها أن تلبي احتياجات ضيوف بيت الله الحرام، وتعينهم على أداء عباداتهم في بيئة صحية آمنة، وفق أعلى معايير الجودة الخدمية، وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية والتطويرية للرئاسة العامة.