"الشؤون الدينية" تحتفي غدًا بـ"يوم التأسيس" في مكة المكرمة

تحتفي رئاسة الشؤون الدينية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، غدًا الأحد، في مكة المكرمة، بـ"يوم التأسيس"، بقاعة الشيخ محمد بن عبدالله السبيل رحمه الله.
وتستذكر الرئاسة هذه المناسبة المباركة، بتنظيم ندوة عن "يوم التأسيس"؛ برعاية وتشريف رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وحضور القيادات الدينية بالرئاسة.
يأتي ذلك في إطار فعاليات رئاسة الشؤون الدينية بهذه المناسبة؛ لتعزيز العمق التاريخي والحضاري للمملكة.
وسيلقي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الكلمة الرئيسية في الندوة، والتي سيسلط الضوء من خلالها على أهمية "يوم التأسيس"، باعتباره يومًا تاريخيًّا في ذاكرة الوطن وعمق التاريخ وتأصيل جذور المملكة العربية السعودية التاريخية الراسخة.
ويتحدث وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والعلمية الشيخ علي بن حامد النافعي، عن محور تأسيس المملكة العربية السعودية "سيرة ومسيرة".
فيما يلقي وكيل الشؤون المعرفية الشيخ إبراهيم علي الشيخي، الضوء على محور تأسيس المملكة العربية السعودية "جذور راسخة ونماء مستمر".
ويتحدث المستشار الإعلامي لرئيس الشؤون الدينية فهيم بن حامد الحامد، عن الحرمين الشريفين ومسيرة التأسيس والبعد الإعلامي.
وقد أعدت رئاسة الشؤون الدينية سلسلة من اللقاءات الإثرائية؛ لإبراز يوم تأسيس المملكة؛ كونه بداية تقدّمها وازدهارها؛ حيث مَنّ الله عز وجل عليها بالوحدة والتلاحم بين ولاة الأمر -حفظهم الله- وأبناء هذا الوطن الكريم والمعطاء، وترسيخ هذا اليوم بنفوس أبنائنا وحب الوطن وشرف الانتماء له.