"الشؤون الدينية" تحتفي غدًا بـ"يوم التأسيس" في مكة المكرمة

وسيلقي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الكلمة الرئيسية في الندوة، والتي سيسلط الضوء من خلالها على أهمية "يوم التأسيس"، باعتباره يومًا تاريخيًّا في ذاكرة الوطن وعمق التاريخ وتأصيل جذور المملكة العربية السعودية التاريخية الراسخة.