فرصة وتجربة وقصة نجاح.. "المواصفات" تستضيف "أسبوع اللجان الفنية العربية"

استضافت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أسبوع اللجان الفنية العربية للمواصفات في نسخته الأولى في الرياض، والذي يستمر حتى 16 مايو الجاري، حيث افتتحه أمس الأول نائب محافظ الهيئة للمواصفات والمعايرة المهندس عمر بن عبدالعزيز القويز، ويحظى بمشاركة واسعة من ممثلي الدول العربية.
ويعقد البرنامج العديد من الاجتماعات الفنية؛ لمناقشة المواضيع المتعلقة بإقرار مشاريع المواصفات القياسية العربية الموحدة واعتماد خطط أمانات اللجان الفنية.
وأكد "القويز"، خلال كلمته في حفل الافتتاح، أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتطوير المواصفات القياسية العربية الموحدة التي تدعم التجارة البينية وتحسن جودة الحياة في الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذا الأسبوع يمثل فرصة لتعميق الروابط وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية، وتحديدًا في مجالات حيوية مثل "البرنامج العربي للحلال ومواصفات السلامة والجودة"، والذي سيُسهم في رفع مستوى المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم العربي.
وتضمّن البرنامج تقديم عرض من مدير عام المواصفات سعد آل حاتم لتجربة هيئة المواصفات السعودية في إصدار إستراتيجية المواصفات لتمكين برامج وتوجهات المملكة، بالإضافة إلى عرض قدّمه رئيس قسم اللوائح والمواصفات في قطاع الأجهزة الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء فيصل الشهري لقصة نجاح إصدار مواصفة قياسية دولية مبنية على مواصفة قياسية سعودية.
وتأتي هذه الفعالية بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات المواصفات والجودة؛ انطلاقًا من التزام هيئة المواصفات السعودية بدورها الريادي في تعزيز العمل العربي المشترك.