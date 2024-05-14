فرصة وتجربة وقصة نجاح.. "المواصفات" تستضيف "أسبوع اللجان الفنية العربية"

وأكد "القويز"، خلال كلمته في حفل الافتتاح، أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتطوير المواصفات القياسية العربية الموحدة التي تدعم التجارة البينية وتحسن جودة الحياة في الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذا الأسبوع يمثل فرصة لتعميق الروابط وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية، وتحديدًا في مجالات حيوية مثل "البرنامج العربي للحلال ومواصفات السلامة والجودة"، والذي سيُسهم في رفع مستوى المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم العربي.