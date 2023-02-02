مكة المكرمة.. إنقاذ مسنّ أفغاني ابتلع طقم أسنان بالخطأ

وبعد عمل الفحوصات اللازمة في قسم الطوارئ اتضح أن طقم الأسنان عالق في المريء، وتم استدعاء استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، وأجريت له عملية منظار علوي على الجهاز الهضمي بصورة عاجلة، حيث ظهر أن طقم الأسنان عالق في الثلث الأعلى من المريء، والسن المعدني غائر في جدار المريء.