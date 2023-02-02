مكة المكرمة.. إنقاذ مسنّ أفغاني ابتلع طقم أسنان بالخطأ

أوضحت "الصحة" أن فريقًا طبيًا متخصصًا في مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة تمكّن من إنقاذ حياة مريض سبعيني من الجنسية الأفغانية يعاني من سمنة مفرطة، وارتفاع في ضغط الدم المزمن.
وقالت الوزارة: "حضر المسن إلى طوارئ المستشفى يعاني من صعوبة في البلع، وألم أعلى الصدر؛ وذلك نتيجة ابتلاعه بالخطأ طقم أسنان كاملًا من النوع الذي يتم تثبيته بإبرة معدنية بالجوانب.
وبعد عمل الفحوصات اللازمة في قسم الطوارئ اتضح أن طقم الأسنان عالق في المريء، وتم استدعاء استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، وأجريت له عملية منظار علوي على الجهاز الهضمي بصورة عاجلة، حيث ظهر أن طقم الأسنان عالق في الثلث الأعلى من المريء، والسن المعدني غائر في جدار المريء.
وبيّنت "الصحة" أنه في ظل صعوبة حالة المريض تم بفضل الله استخراج طقم الأسنان بنجاح، وتم تنويم المريض للملاحظة، وتمكن من الأكل والشرب دون أن يواجه أي صعوبات، وغادر المريض المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.
وتعد هذه الحالة من الحالات الغريبة؛ حيث إن طقم الأسنان يعتبر من الحجم الكبير، ولا يمكن ابتلاعه بسهولة.