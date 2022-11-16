السديس يدشّن الزي الرسمي الجديد لإدارة السلامة بالمسجد الحرام

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الزي الرسمي الجديد لإدارة السلامة بالمسجد الحرام، وذلك بحضور كل من: وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر فايز عبد الرحمن الحارثي، والوكيل المساعد للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر الأستاذ فهد عبدالله الجعيد، وسعادة مدير إدارة السلامة بالمسجد الحرام حسين بن حسن العسافي.
وأوصى بالحرص على تطوير منظومة الأعمال بالمسجد الحرام، ومراعاة ضرورة الحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام، ومضاعفة الجهود في تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.
وفي الختام، رفع شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومواكبة لرؤية الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.