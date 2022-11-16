السديس يدشّن الزي الرسمي الجديد لإدارة السلامة بالمسجد الحرام

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الزي الرسمي الجديد لإدارة السلامة بالمسجد الحرام، وذلك بحضور كل من: ‏وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر فايز عبد الرحمن الحارثي، والوكيل المساعد للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر الأستاذ فهد عبدالله الجعيد، وسعادة مدير إدارة السلامة بالمسجد الحرام حسين بن حسن العسافي.