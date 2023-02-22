شاهد.. "أمانة جازان" تزيّن شوارع المدن بالأعلام الوطنية ابتهاجاً بيوم التأسيس

وتشارك أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها في احتفالات متنوعة بهذه المناسبة بمشاركة مختلف الإدارات، تعبيراً عن مشاعر الحب الكبير والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي من خلال العديد من البرامج والفقرات الوطنية والألعاب والفنون الشعبية والاستعراضات المتنوعة والفعاليات التي تبرز تراث منطقة جازان والوطن بوجه عام.