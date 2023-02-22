أمير الباحة مهنئاً بيوم التأسيس: العمق التاريخي لوطننا يرسخ معاني العطاء والتضحية

وأضاف: "إن هذا العمق التاريخي لوطننا يرسخ معاني العطاء والتضحية في سبيل خدمة كل مواطن سعودي لينعم بالرخاء والرفاهية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، حتى هذا العهد الذي ننعم فيه بقيادتنا الرشيدة -أيدها الله-"، منوّهاً بما شهدته الدولة السعودية منذ تأسيسها حتى وقتنا الزاهر من مراحل النمو والتطور والقفزات التنموية المتسارعة في مختلف المجالات.