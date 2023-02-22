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أمير الباحة مهنئاً بيوم التأسيس: العمق التاريخي لوطننا يرسخ معاني العطاء والتضحية

قال: ذكرى عراقة تاريخ الدولة السعودية التي أسست معاني الوحدة الوطنية الخالدة
أمير منطقة الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز
أمير منطقة الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز
واس
واس

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بذكرى يوم التأسيس، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ هذا الوطن، وأن يديم عليه استقراره ونماءه واستمرار عطائه ورخائه.

وقال: " إن ذكرى يوم التأسيس تجسّد عراقة تاريخ الدولة السعودية التي نعتز بعمقها السياسي والثقافي والحضاري منذ ثلاثة قرونٍ تحققت خلالها الوحدة بعد الفرقة، وقامت على كتاب الله وسنة رسوله المصطفى -صلى الله عليه وسلم-".

وأضاف: "إن هذا العمق التاريخي لوطننا يرسخ معاني العطاء والتضحية في سبيل خدمة كل مواطن سعودي لينعم بالرخاء والرفاهية منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، حتى هذا العهد الذي ننعم فيه بقيادتنا الرشيدة -أيدها الله-"، منوّهاً بما شهدته الدولة السعودية منذ تأسيسها حتى وقتنا الزاهر من مراحل النمو والتطور والقفزات التنموية المتسارعة في مختلف المجالات.

أمير منطقة الباحة
حسام بن سعود بن عبدالعزيز
يوم التأسيس

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