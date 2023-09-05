"مسار السعودية" تحصد المركزَ الأول في الرحلة الأوروبية للدراجات الهوائية

وشارك في هذه التظاهرة الخيرية الرياضية، التي أُطلقت قبل عشر سنوات؛ مجموعة كبيرة من الدراجين من أكثر من 50 دولة من مختلف دول العالم، وتقام بشكل سنوي، وفي عام 2023 جابت ثلاثَ دول أوروبية هي: سلوفاكيا، مرورًا بالنمسا، ثم ميونيخ في ألمانيا، وقطع المتسابقون مسافة 900 كلم لأهداف خيرية عالمية، تتمثّل في قيام كل فريق مشارك بجمع مبالغ مالية لدعم المشاريع الخيرية التنموية.