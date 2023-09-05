"مسار السعودية" تحصد المركزَ الأول في الرحلة الأوروبية للدراجات الهوائية

حقّقت مجموعة مسار الرياضية "إحدى المجموعات المجتمعية"، المركز الأول في السباق الخيري للدراجات الهوائية GBI Europe 2023، والمقام في عدة دول أوروبية.
وتُعدّ مجموعة مسار من المجموعات المجتمعية الأولى في المملكة التي بدأت تفاعلها وأنشطتها الرياضية من خلال تطبيق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع؛ حيث بدأت المجموعة منذ عام 2019 بصفتها مجموعة أفراد مهتمين بعدد من الرياضات المجتمعية، كركوب الدرّاجات الهوائية وتسلّق الجبال والمشي، ومع تزايد اهتمام المجتمع بممارسة الرياضة تجاوز عدد المجموعة 1000 شخص.
وتسعى المجموعة إلى تعزيز ممارسة الرياضات المجتمعية وركوب الدراجات من خلال تنظيم ثلاثة تمارين أسبوعية لثلاثة مستويات مختلفة من حيث المسافات والسرعات؛ لتقطع بذلك 5 آلاف كيلو في السنة، بالإضافة إلى المشاركة في المناسبات الوطنية العامة كيوم التأسيس؛ بهدف نشر ثقافة ركوب الدرجات الهوائية بين أفراد المجتمع.
وشارك في هذه التظاهرة الخيرية الرياضية، التي أُطلقت قبل عشر سنوات؛ مجموعة كبيرة من الدراجين من أكثر من 50 دولة من مختلف دول العالم، وتقام بشكل سنوي، وفي عام 2023 جابت ثلاثَ دول أوروبية هي: سلوفاكيا، مرورًا بالنمسا، ثم ميونيخ في ألمانيا، وقطع المتسابقون مسافة 900 كلم لأهداف خيرية عالمية، تتمثّل في قيام كل فريق مشارك بجمع مبالغ مالية لدعم المشاريع الخيرية التنموية.
وسجّلت مجموعة مسار السعودية رقمًا قياسيًّا يعدُّ الأعلى في إجمالي التبرعات التي جُمعت؛ حيث بلغ إجمالي التبرعات من الفريق 368،900 يورو؛ أي ما يعادل 1.49 مليون ريال سعودي.
ويأتي هذا الإنجاز تعزيزًا لجهود الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وذلك بدعم وتبنّي المجموعات الرياضية، ومن بين ذلك مجموعة مسار؛ بهدف نشر ثقافة الدراجات الهوائية بالمملكة، وتطوير الرياضات المجتمعية؛ للإسهام في تحفيز أفراد المجتمع من مختلف الفئات والقدرات، ولرفع مستوى النشاط البدني، ونسبة الإشراك والتفاعل الاجتماعي من أجل مجتمع حيوي.
يذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يتيح لأفراد المجتمع من خلال تطبيق الاتحاد على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، فرصة بناء وتأسيس المجموعات الرياضية؛ لتوسيع دائرة المشاركة الرياضية بين أفراد المجتمع لجميع الأنشطة الرياضية البدنية.