"عبدالسلام" صاحب الـ 12 عامًا بعسير.. كيف أنقذ والدته من الموت بتوجيهات الهلال الأحمر؟

وقام الطفل عبدالسلام بالتجاوب وإرسال الموقع بكل دقة واحترافية، حيث طلب المرحل منه أن يقوم بفتح مجرى الهواء لوالدته لتتمكن من التنفس وتم عمل ذلك من قِبل الطفل وعاد إليها التنفس، وأثناء المكالمة انقطع النفس مرة أخرى وبشكل كامل عن والدة الطفل، وقام بإخبار المرحل الطبي فطلب منه المرحل أن يقوم بعملية CPR "الإنعاش القلبي الرئوي" وشرح طريقة الضغطات الصدرية له ومتابعته وهو يقوم بعملية الإنعاش على الوجه الصحيح وأعاد التنفس والنبض لوالدته.