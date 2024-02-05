"عبدالسلام" صاحب الـ 12 عامًا بعسير.. كيف أنقذ والدته من الموت بتوجيهات الهلال الأحمر؟

تلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي، يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير للعام الحالي 2024، بلاغاً من طفل يبلغ من العمر 12 عاماً في عسير يفيد بأن والدته في حالة إغماء ولا تستجيب لهم تماماً.
وقام المرحل الطبي بعمل البروتوكولات الصحية اللازمة، وطلب من الطفل أن يقوم بإرسال موقع المنزل، لتتمكن الفرقة الإسعافية من الوصول.
وقام الطفل عبدالسلام بالتجاوب وإرسال الموقع بكل دقة واحترافية، حيث طلب المرحل منه أن يقوم بفتح مجرى الهواء لوالدته لتتمكن من التنفس وتم عمل ذلك من قِبل الطفل وعاد إليها التنفس، وأثناء المكالمة انقطع النفس مرة أخرى وبشكل كامل عن والدة الطفل، وقام بإخبار المرحل الطبي فطلب منه المرحل أن يقوم بعملية CPR "الإنعاش القلبي الرئوي" وشرح طريقة الضغطات الصدرية له ومتابعته وهو يقوم بعملية الإنعاش على الوجه الصحيح وأعاد التنفس والنبض لوالدته.
ووصلت الفرقة الإسعافية لمنزل عبدالسلام ووالدته والكشف على الحالة ونقلها إلى أقرب منشأة صحية لاستكمال الرعاية الصحية اللازمة حيث تتمتع الآن بوافر الصحة في المنزل.
وبتوجيه من مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي محمد بن عبدالله الشهري، تم الاطمئنان على صحة المريضة واستضافة وتكريم الطفل عبدالسلام الأحمري بمقر هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير؛ نظير ما قام به من إجراءات إسعافية صحيحة مكنته بعد الله عز وجل من إعادة الحياة لوالدته.
وقال "الشهري": ما قام به عبدالسلام يعد أنموذجاً يحتذى به في كل مكان ومشدداً على ضرورة الالتحاق ببرامج الهيئة التدريبية والمستمرة في تعليم أساسيات الإسعافات الأولية لكل الفئات العمرية، وتطبيقاً لمنهج هيئة الهلال الأحمر السعودي في حفظ الأرواح عملاً بالآية الكريمة: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً}.