تجاوباً مع "سبق".. "المياه": "مكب شرق الرياض" مستمر لحين الانتهاء من مشاريع عدة

قالت شركة المياه الوطنية -القطاع الأوسط- إن "مكب الصرف الصحي" الذي يغطي سكان مخططات شرق الرياض يخدم عملاء الشركة في الأحياء غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي ويرفع الضرر عنهم.
وتجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان (أهالٍ يطالبون بنقله.. "مكب الصرف الصحي" يؤرق سكان مخططات شرق الرياض)، أوضحت الشركة أن المكب المذكور يخدم عملاء الشركة في الأحياء غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي لرفع الضرر عنهم، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع في بعض هذه الأحياء، والذي من المتوقع الانتهاء منها -بمشيئة الله- في عام 2026م، وهذا من شأنه تقليل نقل المياه بالصهاريج، وسيتم بعد ذلك تقييم مدى الحاجة لنقل المكب أو إلغائه.
وثمّنت "المياه الوطنية" لصحيفة "سبق" الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، مؤكدةً أنها بذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين.
وأشارت شركة المياه الوطنية إلى أنها ترحب باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء الكرام عن طريق منصات الشركة الرسمية.