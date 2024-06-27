تجاوباً مع "سبق".. "المياه": "مكب شرق الرياض" مستمر لحين الانتهاء من مشاريع عدة

وتجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان (أهالٍ يطالبون بنقله.. "مكب الصرف الصحي" يؤرق سكان مخططات شرق الرياض)، أوضحت الشركة أن المكب المذكور يخدم عملاء الشركة في الأحياء غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي لرفع الضرر عنهم، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع في بعض هذه الأحياء، والذي من المتوقع الانتهاء منها -بمشيئة الله- في عام 2026م، وهذا من شأنه تقليل نقل المياه بالصهاريج، وسيتم بعد ذلك تقييم مدى الحاجة لنقل المكب أو إلغائه.