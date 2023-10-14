"الغذاء والدواء" تبحث مع المفتشية البيطرية البولندية تعزيز سلامة المنتجات

واستعرضت الإجراءات التي يقوم بها الجانب البولندي للتحقق من سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض، ومناقشة آلية رفع الحظر عن المقاطعات بحسب ما تقرره منظمة الصحة الحيوانية وما ينشر على موقعها بشأن تحديد المقاطعات المصابة أو الخالية من الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، إذ أوضح وفد "الهيئة" للجانب البولندي أن استيراد الحيوانات الحية يتم وفق سياسات وإجراءات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، أما ما يخص اللحوم المصنعة فمن خلال استيفاء اشتراطات وسياسات "الهيئة".