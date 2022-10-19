المملكة تشهد انخفاضًا في أسعار الشحن البحري مدعومة بـ17 مبادرة أطلقتها "موانئ"

واستهدفت الهيئة من تلك المبادرات، الحفاظ على الحركة التجارية في موانئها، وتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك دعم كل المستفيدين من خدمات النقل البحري، ورفع مستوى جودة الخدمات المُقدمة للشركات التجارية والوكلاء الملاحيين، الأمر الذي أسهم في تحقيق أرقامٍ قياسية في إجمالي الأطنان المناولة بالموانئ السعودية منذ بداية العام 2022م وحتى نهاية شهر أغسطس، لتصل إلى 212.436.326 طنًا بزيادة نسبتها 13.59% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021م والتي تم خلالها مناولة 187.026.390 طنًا.