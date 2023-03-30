"التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة وعمالة مخالفة تنتج العصائر من مواد مجهولة المصدر

شهّرت وزارة التجارة بمالك منشأة تجارية تختص في تصنيع المواد الغذائية بعد صدور حكم قضائي بإدانة صاحبها وعاملين مقيمين من جنسية فلسطينية وسودانية بارتكاب الغش التجاري وذلك بالشروع في إنتاج العصائر من مواد أولية مجهولة المصدر.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط الفرق الرقابية للوزارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة معمل غير مرخص في حي المروة بمحافظة الخرج يحتوي على مواد خام مجهولة المصدر ، وعبوات أعدت للتعبئة، بالإضافة لملصقات مخالفة لنظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية، وبالتالي ثبوت تورط القائمين على المقر في تحضير إنتاج مواد غذائية مجهولة المصدر.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة ستة أشهر، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإبعاد العاملين المقيمين عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، والتشهير من خلال نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.