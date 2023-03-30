"التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة وعمالة مخالفة تنتج العصائر من مواد مجهولة المصدر

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط الفرق الرقابية للوزارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة معمل غير مرخص في حي المروة بمحافظة الخرج يحتوي على مواد خام مجهولة المصدر ، وعبوات أعدت للتعبئة، بالإضافة لملصقات مخالفة لنظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية، وبالتالي ثبوت تورط القائمين على المقر في تحضير إنتاج مواد غذائية مجهولة المصدر.