مخلوق بكفاءة تحت تأثير الجاذبية.. "النمر": 3 تأثيرات على القلب في الفضاء!

وأوضح "النمر"؛ أن التغييرات الثلاثة التي تنتج عن وجود قلب الإنسان في الفضاء، هي أن "يقل الضغط من ٨ إلى ١٠ ملم زئبق، حيث تقل مقاومة الأوعية ٣٩%"، كما "تتحرّك السوائل من الساقين للرأس؛ لذلك يشتكي بعض رواد الفضاء من صداع واحتقان الأوعية الدموية في الرقبة".