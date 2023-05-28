مخلوق بكفاءة تحت تأثير الجاذبية.. "النمر": 3 تأثيرات على القلب في الفضاء!

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ إن قلب الإنسان في الفضاء مع انعدام الجاذبية يحدث له بعض التغيرات.
وأوضح "النمر"؛ أن التغييرات الثلاثة التي تنتج عن وجود قلب الإنسان في الفضاء، هي أن "يقل الضغط من ٨ إلى ١٠ ملم زئبق، حيث تقل مقاومة الأوعية ٣٩%"، كما "تتحرّك السوائل من الساقين للرأس؛ لذلك يشتكي بعض رواد الفضاء من صداع واحتقان الأوعية الدموية في الرقبة".
وتابع، عبر حسابه على "تويتر" بشأن التغيير الثالث: "الجهاز القلبي مخلوقٌ للعمل بكفاءة تحت تأثير الجاذبية (الأرض)، وليس في حالة انعدامها (الفضاء)".