تطوير محمية الملك سلمان تُنشئ 4 مجالس استشارية لدعم خطط الإدارة والبرامج واللوائح

وأشارت إلى أن المجلس في كل منطقة يتكوّن من 10 أعضاء، ورئيس واحد من أصحاب الخبرة والرأي في المجالات ذات الصلة بهيئة تطوير المحمية، مثل السياحة البيئية والتخطيط الحضري، وغيرها، كما تم تعيين الأعضاء من قبل إمارة كل منطقة. وبحسب الإجراءات المتبعة لدى الهيئة سوف يجتمع المجلس مرتين في السنة على أقلّ تقدير، ويحقّ لرئيس المجلس الدعوة لعقد أكثر من ذلك بالتنسيق مع هيئة تطوير المحمية.