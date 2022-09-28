تقرير اقتصادي: الأمير محمد بن سلمان يحول المملكة لـ"قوة اقتصادية عالمية"

وأشار التقرير إلى أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أحد أهم أهدافه تعزيز القوة الاقتصادية، وتنويع مصادر دخل البلاد؛ حيث تمتلك المملكة قوة في مجالات كثيرة، إضافة إلى النفط وهو ما يعمل عليه.