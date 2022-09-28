تقرير اقتصادي: الأمير محمد بن سلمان يحول المملكة لـ"قوة اقتصادية عالمية"

قال تقرير صحيفة "livemint" المختصة في الشؤون الاقتصادية العالمية: إن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، جعل من المملكة العربية السعودية "قوة اقتصادية عالمية".
وأشار التقرير إلى أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أحد أهم أهدافه تعزيز القوة الاقتصادية، وتنويع مصادر دخل البلاد؛ حيث تمتلك المملكة قوة في مجالات كثيرة، إضافة إلى النفط وهو ما يعمل عليه.
وتابع: كما يعمل على تحويل الموقع الجغرافي المميز للمملكة إلى مفترق طرق يربط بين القارات الثلاث، آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما أنها باتت مركزًا للتجارة حول العالم؛ حيث موقعها المهم بين الممرات المائية الدولية.
ولفت التقرير إلى أنه في حين أن المملكة العربية السعودية معروفة في الغالب بنفطها؛ فإنها تمتلك أيضًا الذهب والفوسفات واليورانيوم والعديد من المعادن القيمة الأخرى.. مع ذلك يرى ولي العهد أن الثراء الحقيقي للبلاد يكمن في تحقيق تطلعات مواطنيها من جميع الفئات العمرية.
وقال التقرير إن المملكة برؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تلتزم بتعزيز وتنويع قدرات اقتصادها وتحويل مزاياها الرئيسية إلى أدوات من شأنها تمكين مستقبل متنوع بالكامل، إلى جانب العمل على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم.
واختتم أن السعودية تجذب المزيد من الشركات والاستثمارات العالمية لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين ومنها التصنيع العسكري لتصنيع نصف متطلباتها العسكرية في المملكة وبأيدي مواطنيها.