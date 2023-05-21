محافظ الأحساء يستقبل أعضاء اللجنة العليا للإشراف على إدارة مواقع التراث العالمي بـ"واحة الأحساء"

وأوضح "المطرودي" أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أدرجت في 2018 الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي، وتصف المنظمة الأحساء بأنها "منظر ثقافي آخذ بالتغير"، وتشير إلى أن واحة الأحساء، الواقعة في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية "تضم مجموعة من المواقع مثل الحدائق وقنوات الري وعيون المياه العذبة والآبار وبحيرة الأصفر ومبانٍ تاريخية ونسيج حضري ومواقع أثرية تقف شاهدًا على توطن البشر واستقرارهم في منطقة الخليج منذ العصر الحجري الحديث حتى يومنا هذا، ويتمثل ذلك في الحصون التاريخية المتبقية والجوامع والينابيع والقنوات وغيرها من نظم إدارة المياه، وتعدّ واحة الأحساء واحدة من أكبر واحات النخيل في العالم، ويعد هذا المنظر الطبيعي الثقافي الفريد مثالًا استثنائيًا على التفاعل بين البشر والبيئة المحيطة بهم".