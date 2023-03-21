نعيش "أسبوع التساوي".. تسمية يفسّر سببها "الزعاق" عبر رحلة الشمس!

وأضاف: "في نهاية هذا الأسبوع يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل لمدة 3 أشهر (رمضان، شوال، ذو القعدة)، ومع دخول ذي الحجة نعيش أطول نهار وأقصر ليالي العام، لأن مرور الشمس على خط الاستواء يعني تساوي الليل مع النهار وتعامدها على مدار الجدي يعني أطول ليلة بالسنة، وتعامدها على مدار السرطان يعني أطول يوم بالسنة، وهو اليوم الذي يبدأ باطن الأرض يشعشع بالحرارة".