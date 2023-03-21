نعيش "أسبوع التساوي".. تسمية يفسّر سببها "الزعاق" عبر رحلة الشمس!

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ عن سبب تسمية هذا الأسبوع بأسبوع التساوي.
وأوضح "الزعاق"؛ أن تسمية هذا الأسبوع بـ"أسبوع التساوي" تعود لتساوي الليل مع النهار فيه؛ حيث لكل منهما 12 ساعة.
وأضاف: "في نهاية هذا الأسبوع يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل لمدة 3 أشهر (رمضان، شوال، ذو القعدة)، ومع دخول ذي الحجة نعيش أطول نهار وأقصر ليالي العام، لأن مرور الشمس على خط الاستواء يعني تساوي الليل مع النهار وتعامدها على مدار الجدي يعني أطول ليلة بالسنة، وتعامدها على مدار السرطان يعني أطول يوم بالسنة، وهو اليوم الذي يبدأ باطن الأرض يشعشع بالحرارة".
وأكمل، في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، أن الشمس تنطلق في رحلة سنوية على شكل بندول من مدار الجدي إلى مدار السرطان مروراً بخط الاستواء، فتمر على خط الاستواء مرتين بالسنة بشكلٍ سريع.