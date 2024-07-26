"الأرصاد": الفرصة مهيَّأة لأمطارٍ على أجزاءٍ من "جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة"

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.
ويستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل من مكة المكرّمة إلى جازان، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران، كما يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.
وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.