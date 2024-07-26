"الأرصاد": الفرصة مهيَّأة لأمطارٍ على أجزاءٍ من "جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة"

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.