"الضمان الاجتماعي والتمكين": الحصول على أموال الضمان بغير حق جريمة تستوجب العقوبة

كشف حساب "الضمان الاجتماعي والتمكين" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أن بعض حسابات الخدمات الإلكترونية تدعي القدرة على تسجيل الأفراد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) بطرق غير مشروعة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية العائدة على المستفيد عند عدم التحقق من صحة البيانات المسجلة، ومنها إحالته للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإصدار عقوبات منها السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.