شؤون الحرمين تُدشن برنامج "إسهام" لتمكين المرأة

وأوضحت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة مرام بنت عبدالكريم المعطاني، أن المرأة في "الحرمين" مُنحت سبل التمكين لما تمتلك من قدرات واستعدادات حققت من خلالها نجاحاً وريادة وإبداع في منظومة العمل النسائي، مشيرةً إلى أن برنامج "إسهام" يحتوي على ثلاثة محاور رئيسة يندرج منها عددٌ من البرامج المثرية لمنسوبات رئاسة شؤون الحرمين وهي (إسهام القيادية، والإعلامية، والاقتصادية، والقانونية، والاجتماعية، والصحية، والتقنية والتعليمية).