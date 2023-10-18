الندوة العالمية للشباب الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

ودعت المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف هذا العدوان الوحشي الذي تجرد من كل القيم الإنسانية، وإلى إدانة المجازر المروعة التي يتعرض لها سكان غزة، في انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية، كذلك فتح المعابر لتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من إيصال الغذاء والدواء إلى المحاصرين في القطاع.