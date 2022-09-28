نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة لسمو ولي العهد لرئاسته مجلس الوزراء

وقال نائب أمير المنطقة الشرقية: يسرني بهذه المناسبة أن أرفع لكم سيدي خالص التهاني بهذه الثقة الكريمة، حيث يأتي هذا الأمر الملكي الكريم استمراراً لما سبقه من قرارات حكيمة دفعت عجلة التنمية، وجعلت المملكة تتبوأ مكانة دولية مرموقة في وقتٍ قياسي نتيجة للجهود الموفقة التي يبذلها سموكم الكريم "يحفظكم الله" في شتى المجالات، لتصبح المملكة ومواطنوها في مقدمة دول العالم، كما أن ما تحقّق من قفزات نوعية ونجاحات شهد لها العالم يأتي بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة سموكم الكريم "يحفظكم الله".