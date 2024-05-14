"تعليم المدينة المنورة" تُعلن تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث

أعلنت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، وفق ما ورد من وزارة التعليم، استثناء المدينة المنورة بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث مراعاة للمدارس الواقعة في نطاق كثافة حركة الحجاج والزوار، وذلك على النحو الآتي:
• الاختبارات الشفوية والعملية ابتداء من 1445/ 11/ 18هــ حضوريًّا ضمن اليوم الدراسي.
• الاختبارات التحريرية ابتداء من 1445/ 11/ 22هــ حضوريًّا ضمن اليوم الدراسي.
• يُستكمل العام الدراسي حتى 1445/ 12/ 4هــ بالتحويل إلى نموذج التعليم (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، ويتم خلال هذه الفترة معالجة الفاقد التعليمي.