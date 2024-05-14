"تعليم المدينة المنورة" تُعلن تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث

‏أعلنت إدارة تعليم منطقة ‫المدينة المنورة، وفق ما ورد من ‫وزارة التعليم، استثناء المدينة المنورة بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث مراعاة للمدارس الواقعة في نطاق كثافة حركة الحجاج والزوار، وذلك على النحو الآتي: