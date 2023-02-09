162 من ذوي الإعاقة تقدموا على 130 وظيفة وفّرتها 17 منشأة بالرياض

نظمت "غرفة الرياض" -ممثلة في إدارة التوظيف والتوجيه المهني- أمس، "ملتقى توظيف وتمكين ذوي الإعاقة" بالتعاون مع برنامج تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة، التابع لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر الغرفة بالرياض.
جاء تنظيم الملتقى ضمن مستهدفات غرفة الرياض للمساهمة في توفير فرص وظيفية لذوي الإعاقة؛ حيث شهد عرض 130 وظيفة قدمتها 17 منشأة، وتقدم لها 162 متقدمًا ومتقدمة من ذوي الإعاقة.
وأبدت الكثير من الشركات والمؤسسات المشاركة تفاعلًا إيجابيًّا واهتمامًا بهذه الفئة التي أثبتت كل التجارب تميزها بالعمل والإنتاجية.
واستهدف الملتقى توفير فرصة العمل المباشرة من خلال عقد المقابلات الشخصية، وكذلك تزويد المتقدمين بالمعلومات الكافية عن تلك الفرص، وتقديم محاضرة لهم عن كيفية إعداد السيرة الذاتية وإجراء المقابلات، وتوفير مترجمين للغة الإشارة لتسهيل عملية التواصل خلال إجراء المقابلات.