162 من ذوي الإعاقة تقدموا على 130 وظيفة وفّرتها 17 منشأة بالرياض

واستهدف الملتقى توفير فرصة العمل المباشرة من خلال عقد المقابلات الشخصية، وكذلك تزويد المتقدمين بالمعلومات الكافية عن تلك الفرص، وتقديم محاضرة لهم عن كيفية إعداد السيرة الذاتية وإجراء المقابلات، وتوفير مترجمين للغة الإشارة لتسهيل عملية التواصل خلال إجراء المقابلات.