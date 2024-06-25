إحباط تهريب وترويج 410 كجم "قات وحشيش" في 3 عمليات أمنية بعسير وجازان

أحبطت الجهات الأمنية 3 عمليات تهريب وترويج كميات من المخدرات في منطقتي عسير وجازان.
وفي العملية الأولى، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (337) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
أما العملية الثانية، فقد أحبطت خلالها الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (12) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي الواقعة الثالثة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان لترويجه (61) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.