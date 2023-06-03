مسؤول ماليزي: "طريق مكة" تساهم في سرعة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن

نوّه المستشار السياسي لوزير الشؤون الدينية الماليزي عبدالرزاق إدريس بمبادرة "طريق مكة"، مؤكدًا أنها أسهمت وساعدت في تسهيل إنهاء الإجراءات على ضيوف الرحمن الماليزيين ووفرت الوقت عليهم منذ وصولهم لمطار كوالالمبور الدولي، حتى صعود الطائرة للذهاب لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وسأل المستشار عبدالرزاق إدريس الله سبحانه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، على ما يقدمانه لخدمة الحجاج، مقدماً شكره وتقديره للجهات المشاركة في إنجاح مبادرة "طريق مكة".
يذكر أن مبادرة طريق مكة تعمل على إنهاء إجراءات سفر الحجاج من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.