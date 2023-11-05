مستشفيات رعاية الطبية تعلن عن تجديد هويتها البصرية

أعلنت مستشفياتُ رعاية الطبية عن تجديد هويتها البصرية، واسم المنشأة الطبية من "مستشفيات رعاية" إلى "رعاية الطبية" بآخر خميس من شهر أكتوبر الموافق 26/ 10/ 2023. وتمّت الإشارة في الحفل إلى أن التغيير الحاصل يدلّ على تركيز مستشفيات رعاية الطبية المتجدد بأكثر الطرق احترافية، وأن الشعار الجديد هو رمز فريد لالتقاء الخبراء الطبيين والمتخصصين في قلبها، باستخدام تصميم جديد وألوان نابضة بالأمل والثقة، وعبارة "ننبض برعايتك"، وإعلانه كشعار للمرحلة الجديدة.
وفي كلمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الوطنية للرعاية الطبية "د. عبدالعزيز بن صالح العبيد"، أشار إلى تاريخ رعاية الطبية الطويل الذي امتدّ لأكثر من 56 عامًا من الخبرة الصحية، وحصولها على عدة اعتمادات محلية وعالمية خلال مسيرتها الطبية في عدة مجالات؛ منها: لضمان الجودة النوعية، وسلامة المرضى، وإدارة المخاطر، والجودة الشاملة، والتميز في الرعاية الصحية.
وأوضح أن رعاية الطبية اليوم تضمّ أكثر من "2500" موظف إداري وطبي في بيئة عمل متميزة وداعمة؛ حيث حصلت الشركة الوطنية للرعاية الطبية على جائزة أفضل بيئة عمل. وهذا ما يشير إلى التفاني الدائم للشركة في توفير بيئة عمل محفزة ومشجّعة لموظفيها؛ مما يسهم في تحفيزهم وتعزيز إنتاجيتهم.
وتوافقًا مع رؤية رعاية الطبية في تحسين صحة المجتمع، أعلن "د. عبدالعزيز العبيد" عن ثلاثة مشاريع لرعاية الطبية؛ الأول استحواذ رعاية الطبية على مركز مستقلّ للطوارئ يقع مقابل الحرم المكي للتدخل السريع لجميع الحالات الطارئة. وذكر أن أكثر ما يميز المركز هو جهوده المبذولة لتحسين فرص الاستجابة الطبية والإنعاش الطبي في حالات الطوارئ، وتجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية لضمان تقديم رعاية صحية سريعة وفعالة للمرضى والمصابين بفريق طبي متخصص ومدرب، جاهز للخدمة على مدار الساعة لتلبية احتياجات الحشود من الحجاج وزوار الحرم المكي والمناطق القريبة.
وأما الثاني فهو البدء بإنشاء الفرع الثالث في الرياض في حي النرجس بالتحديد، والذي يمثّل خطوة هامة في رحلة رعاية الطبية المستمرّة لتقديم أفضل رعاية طبية. ويمتدُّ هذا الفرع على مساحة تبلغ "39,899" مترًا مربعًا، وسيضمّ أكثر من "400" سرير؛ مما يتيح تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى. ويتضمّن هذا الفرع أكثر من "175" عيادة في مختلف التخصصات الطبية.
ويشير "د. العبيد": "في سبيل توسيع مدى الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع، نسعى في مستشفيات رعاية الطبية إلى توسيع نطاق خدماتنا الصحية؛ من خلال تقديم خدمات متخصصة في الطب النفسي، بما في ذلك علاج الإدمان. ونهدف إلى ذلك من خلال افتتاح مركز متخصص يلبّي الاحتياجات المتزايدة للأفراد الذين يعانون من مشكلات صحية نفسية، يساهم في تحسين جودة حياتهم، بما في ذلك مساعدة المدمنين على التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية".
ويؤكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية: "رسالتنا في رعاية الطبية هي تقديم رعاية صحية متقدمة تساهم في تحسين صحة المجتمع، بسعي دائم ومتواصل للتميز والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية؛ لنحقّق به رؤية نؤمن بها؛ وهي: أن تكون رعاية الطبية دائمًا في صدارة الرعاية الصحية. وواثقون من أن هذا التحول سيسهم بشكل كبير في تعزيز نجاحنا المستقبلي".