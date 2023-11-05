مستشفيات رعاية الطبية تعلن عن تجديد هويتها البصرية

ويشير "د. العبيد": "في سبيل توسيع مدى الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع، نسعى في مستشفيات رعاية الطبية إلى توسيع نطاق خدماتنا الصحية؛ من خلال تقديم خدمات متخصصة في الطب النفسي، بما في ذلك علاج الإدمان. ونهدف إلى ذلك من خلال افتتاح مركز متخصص يلبّي الاحتياجات المتزايدة للأفراد الذين يعانون من مشكلات صحية نفسية، يساهم في تحسين جودة حياتهم، بما في ذلك مساعدة المدمنين على التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية".