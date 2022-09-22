شاهد من أعماق البحر.. طفلان يهنئان الوطن بيومه الوطني

وحمل بتال مع شقيقته لوحة مهداة للوطن بهذه المناسبة، واللوحة تتضمن صورة قائد الأمة وباني النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ وذلك بهدف تقديم الرسالة الوطنية لكل شعوب العالم بأن حب الوطن وقيادته ثابت وراسخ في قلب كل مواطن ومواطنة، سواء في البر أو البحر أو الجو، معبرَين عن مشاعرهما ودعائهما بأن يحفظ الله هذا الوطن ويبقى في أمن وأمان.