شاهد من أعماق البحر.. طفلان يهنئان الوطن بيومه الوطني

عبّر الشبل بتال عبد الرحمن الأحمري، وشقيقته "فجر" عن مشاعرهما الوطنية احتفالًا باليوم الوطني 92 على طريقتهما الخاصة من تحت أعماق البحر الأحمر، وتحديدًا في منطقة نيوم.
وحمل بتال مع شقيقته لوحة مهداة للوطن بهذه المناسبة، واللوحة تتضمن صورة قائد الأمة وباني النهضة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ وذلك بهدف تقديم الرسالة الوطنية لكل شعوب العالم بأن حب الوطن وقيادته ثابت وراسخ في قلب كل مواطن ومواطنة، سواء في البر أو البحر أو الجو، معبرَين عن مشاعرهما ودعائهما بأن يحفظ الله هذا الوطن ويبقى في أمن وأمان.
والشبل "بتال" مصنّف كأصغر غواص بالعالم، ومسجل في جينس للأرقام القياسية عندما كان بعمر خمس سنوات، والآن شقيقته فجر تسير على خطاه في الغوص العميق داخل البحار.