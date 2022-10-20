مختبر وزارة البيئة بميناء جدة الإسلامي ينفذ تجربة فرضية لإخلاء المبنى

شهد مختبر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي، اليوم، إجراء تجربة فرضية لإخلاء المختبر؛ لضمان الاستجابة للحالات الطارئة.
ونفذت إدارة المخاطر بالمختبر بالتعاون مع وحدة الأمن الصناعي والإنقاذ والدفاع المدني بميناء جدة الإسلامي خطة شاملة لعملية تجربة افتراضية للإخلاء في حالات الطوارئ والوقوف على جاهزية المختبر.
وقالت إدارة المختبر: من أهم أهداف تنفيذ مثل هذه الفرضيات هو الوقوف الفعلي على قدرة العاملين بالمختبر على مواجهة حدوث حالات الطوارئ والتأكد من عدم وقوع الحوادث أثناء عملية إخلاء المبنى، والإخلاء بالطرق السليمة وحسن استخدام وسائل السلامة المتوفرة وتحديد السلبيات التي تعترض عمل الفرق الميدانية واختبار أنظمة الإطفاء والسلامة في المختبر وإلمام العاملين بالمختبر بنقاط التجمع.
يُذكر أن مختبر ميناء جدة الإسلامي يعمل على دعم ومساندة المحاجر والعيادات بمنطقة مكة المكرمة للتشخيص والكشف عن الأمراض الحيوانية والنباتية.
ويقوم المختبر بتشخيص العديد من المسببات المرضية الفيروسية والبكتيرية والطفيلية والتي تشكل خطرًا على الصحة العامة للإنسان والثروة الحيوانية والنباتية.