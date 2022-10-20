مختبر وزارة البيئة بميناء جدة الإسلامي ينفذ تجربة فرضية لإخلاء المبنى

وقالت إدارة المختبر: من أهم أهداف تنفيذ مثل هذه الفرضيات هو الوقوف الفعلي على قدرة العاملين بالمختبر على مواجهة حدوث حالات الطوارئ والتأكد من عدم وقوع الحوادث أثناء عملية إخلاء المبنى، والإخلاء بالطرق السليمة وحسن استخدام وسائل السلامة المتوفرة وتحديد السلبيات التي تعترض عمل الفرق الميدانية واختبار أنظمة الإطفاء والسلامة في المختبر وإلمام العاملين بالمختبر بنقاط التجمع.