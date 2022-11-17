بالفيديو.. داعية تايلندي لولي العهد: زيارتكم تاريخية نقدر جهودكم في عودة العلاقات.. فأهلاً وسهلاً بكم

رحب مشرف الدعاة في الجنوب الأدنى بمملكة تايلاند الدكتور إلياس صي دئ بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مملكة تايلاند، مبيناً أن هذه الزيارة تاريخية تجسد مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالسعودية في ما كل يعزز العلاقات بين المملكتين.