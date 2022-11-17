بالفيديو.. داعية تايلندي لولي العهد: زيارتكم تاريخية نقدر جهودكم في عودة العلاقات.. فأهلاً وسهلاً بكم

رحب مشرف الدعاة في الجنوب الأدنى بمملكة تايلاند الدكتور إلياس صي دئ بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مملكة تايلاند، مبيناً أن هذه الزيارة تاريخية تجسد مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالسعودية في ما كل يعزز العلاقات بين المملكتين.
وقال عبر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تزامنًا مع بدء الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: تشرفنا وتشرفت مملكة تايلاند بمقدمكم الميمون ونرحب بكم باسم عموم الشعب التايلندي.
وثمن الدكتور إلياس الجهود الكبيرة التي بذلها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عودة العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أهمية المواقف السعودية، مثمنًا الجهود المبذولة في خدمة المسلمين بالعالم.