إنذار اللون الأحمر يلف 3 مناطق.. "الأرصاد": أمطار غزيرة وصواعق رعدية

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق: عسير ومكة المكرّمة والباحة، متوقعاً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول.
وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في عسير من الواحدة ظهراً حتى التاسعة مساء اليوم الإثنين ويشمل محافظات: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وفي الباحة، تشمل الحالة الممتدة من الواحدة ظهر اليوم حتى التاسعة مساءً، كلاً من: الحجرة والمخواة وقلوة وفرعة غامد الزناد والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
وأوضح "الأرصاد" أن الإنذار في منطقة مكة المكرّمة يبدأ من الواحدة ظهراً للتاسعة مساءً، ويشمل العرضيات.
وتوقّع "الأرصاد" أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.