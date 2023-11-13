إنذار اللون الأحمر يلف 3 مناطق.. "الأرصاد": أمطار غزيرة وصواعق رعدية

وفي الباحة، تشمل الحالة الممتدة من الواحدة ظهر اليوم حتى التاسعة مساءً، كلاً من: الحجرة والمخواة وقلوة وفرعة غامد الزناد والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.